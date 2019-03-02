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Karaaslan: “İki taraflı bir seçime gidiyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Bugün Türkiye’de iki taraflı bir seçime gidiyoruz.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:33
Karaaslan: “İki taraflı bir seçime gidiyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Bugün Türkiye’de iki taraflı bir seçime gidiyoruz. Bir tarafta aslında milletin kurduğu, 15 Temmuz’da meydanlarda kurulmuş ortak bir Türkiye hayalinde birleşmiş iki güçlü parti var” dedi.


AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy Merkez Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) düzenlenen kahvaltı programına katıldı.Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, yaşanan müthiş heyecan ve coşku karşısında katılım gösteren herkese teşekkür etti.



“Tekkeköy’ü yolda bulmadık”


Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, programın açılış konuşmasında, “Biz başlarda yerel seçimlere hazırlandığımızı sanıyorduk. Ancak şimdilerde çok daha iyi anlıyoruz ki bu bir beka meselesi ve seçimi. Geçmiş zamanlarda yokluk kuyrukları oluşturarak kaos oluşturmaya çalışanlar ayı senaryoyu bu günlerde patlıcanla, biberler, domatesle yapmaya çalışıyorlar. Varlık içinde yokluk yaşatmaya çalışıyor. Üç liraya mal edilen ürünleri 15 lirayla sofralarımıza adeta ateş açıyorlar. Ama dedik ya bu ülke eski ülke değil. Şükrolsun ki bütün oyunlara cevap veren bir reisimiz var” diye konuştu.



“Geleceğe dair en büyük umudumuzsunuz”


AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise buraya kahvaltı programı için geldiğini ama bir kahvaltı programının bir mitinge dönüştüğüne ilk defa şahit olduğunu vurguladı. Karaaslan coşkulu kalabalığa seslendiği konuşmasında, “Sizler bizim geçmişte arkamızdaki en büyük gücümüz oldunuz, şimdi ise geleceğe dair en büyük umudumuzsunuz. Bugün Türkiye’de iki taraflı bir seçime gidiyoruz. Bir tarafta aslında milletin kurduğu, 15 Temmuz’da meydanlarda kurulmuş ortak bir Türkiye hayalinde birleşmiş iki güçlü parti var. Biri AK Partimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan; diğeri Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri Devlet Bahçeli. Türkiye ne zaman dara düşse, ülkemiz için ne zaman birileri karanlık planlar yapsa onların önünde dimdik duran bir genel başkan Devlet Bahçeli var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:33
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