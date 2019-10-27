Kara yollarında son durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda devam eden çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-Bozüyük yolu Avarlar Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzi çalışmalarından dolayı 25-26. kilometrelerde ulaşım refüjden sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometreleri Kemerkaya Şehir Geçişi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 7-9. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Antalya istikametinde üst geçit trafiğe kapatılarak ulaşım aynı kavşağın bağlantı kollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

Yozgat-Sivas yolunun 34-35. kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Gümüşhane-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.