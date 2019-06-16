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Kara yollarında durum

16 Haziran 2019 Pazar 09:22
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal-Kavşağı sağ ve sol bağlantı yolları çalışmaları nedeniyle TEM (O-3) Otoyolu Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak devam ediyor.

Gümüşova-Gerede Otoyolu ile D-100 Kervan Kavşağı arasındaki otoyol bağlantı kolunda köprü yapım çalışması nedeniyle 30 Haziran'a kadar D-100 yolunun 32-35. kilometrelerinde İstanbul-Bolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldığından, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometreleri ile Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde heyelanlı kesimde üstyapı çalışmalarından dolayı trafik kontrollü sağlanıyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 11-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 09:22
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

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