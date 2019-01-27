0553 313 94 23

Kara yollarında durum

27 Ocak 2019 Pazar 09:09
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, heyelan nedeniyle Korkuteli-Antalya yolunun 26-31. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun, Buca Kavşağı-Gaziemir Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Turgutreis-Bodrum yolunun 4. kilometresinde yarma şevinden taş düşme tehlikesi nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12.kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü veriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Menemen-Aliağa yolunun eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışması ve şerit düzenlemesi, Hopa-Borçka yolunun 35-36. kilometrelerinde de yol yapım ve dolgu çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:09
  1. Kara yollarında durum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 27.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Yazılımda küresel oyuncu olacağız
    3. Türkiye'den Çin ve Katar hamlesi!
    4. Ticaretle dolar yağdıracak formül
    5. Beyoğlu’nda vinç devrildi!
    6. Kara yollarında durum
    7. Ülke şokta! Kiliseye saldırı: 19 ölü..
    8. GÜNDEM / 27 Ocak 2019
    9. Marketlerin 'dolar' fırsatçılığı!..
    10. Filipinler'de kiliseye saldırı: 19 ölü
    11. Ateş yakıp ısınmak istemişti.....
    12. Bunun adı yağmacılık! Sömürgeci..
    13. Hareketli saatler! "Dur" ihtarına..
    14. AK Parti'de şifre: 1994!
    15. Maduro, 72 saat süre vermişti! Ülkeyi..
    16. ABD'de peş peşe saldırılar! Ölüler var
    17. Ege'de peş peşe korkutan depremler
    18. CHP'li belediyelerin işçileri perişan
    19. CHP, İYİ Parti’yi fena oyuna getirdi!
    20. Ankara'da gece yarısı facia: 6 ölü!
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı