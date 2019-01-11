ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu Buca-Gaziemir Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde Bahşılı Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki Dilovası kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Aliağa yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle şerit düzenlemesi yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun iki yönünde kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Kavşağı alt geçit köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönünde ulaşım servis yolundan sürüyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İznik-Yenişehir yolunun 2. kilometresindeki Kırandere Köprüsü ile 5. kilometresindeki Sölöz köprülü kavşağında genleşme ve derz çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



