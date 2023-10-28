  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-10-28 09:23:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları kesiminde (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 Devlet yoluna aktarılırken, sürücüler Abant kavşağından tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım kontrollü veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-8. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nün Polis Akademisi Kavşağı istikametinde genleşme derzi çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprüde (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından, Konya yönünde ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu sebeple ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Balya-Balıkesir-Akhisar yolunun 19-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çivril-Dinar yolunun 2-8. kilometrelerinde yol yapım, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-78. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Kaşüstü mevkisi) yapılan sanat yapısı çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Rize istikametinde tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak
Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak

Otomotiv

Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak

Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı
Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Yaşam

Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Türkiye'den dev hamle! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek
Türkiye'den dev hamle! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek

Gündem

Türkiye'den dev hamle! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek

Trafik ekipleri sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti
Trafik ekipleri sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti

Yerel

Trafik ekipleri sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23