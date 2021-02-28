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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 08:38:00 -
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Karasu yolunun 40-44. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında orta refüjde yürütülen aydınlatma çalışmaları nedeniyle Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin istinat duvarı (İzmir istikameti) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 11-20. kilometrelerindeki bakım (orta refüjdeki ağaç dallarını budama) çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 33-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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