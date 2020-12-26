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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:48:24 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde belirli aralıklarla patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yarın 13.00-16.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Yalova yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle (kuzey) Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde bulunan Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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