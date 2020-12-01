  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:06:11 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İstanbul-İzmit yolunun 16-18. kilometrelerinde drenaj çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Selçuk-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-14. kilometrelerinde yapım ve hendek çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Finike-Kumluca yolunun 8. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 45-52 ile Bingöl-Muş yolunun 12-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 9. kilometresinde (Bulancak ilçe geçişi) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs üzerinden rant sağlamaya çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunm..
Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar
Dünya

Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sınır hattında yaptığı son açıklamayla gündemi altüst etti.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay