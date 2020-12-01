ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İstanbul-İzmit yolunun 16-18. kilometrelerinde drenaj çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Selçuk-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-14. kilometrelerinde yapım ve hendek çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Finike-Kumluca yolunun 8. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 45-52 ile Bingöl-Muş yolunun 12-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 9. kilometresinde (Bulancak ilçe geçişi) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.