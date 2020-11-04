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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:12:13 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Şanlıurfa şehir geçişi yolunun 10-12. kilometrelerinde Diyarbakır Köprülü (Karaköprü) ve Kuvvet Köprülü kavşaklarının yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 11. kilometresinde sel tahribatı dolayısıyla yol ağır taşıt (kamyon, çekici, otobüs) trafiğine kapatıldı. Hafif araç sürücüleri ise aynı güzergahtaki servis yoluna yönlendiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu'nun 22-27. kilometrelerinde Lapseki Kavşak Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-15. kilometrelerinde orta hendek çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



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