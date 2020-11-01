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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-01 08:45:51 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Bu sebeple ulaşım, hafif taşıtlara Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlara ise Kaynaşlı-Abant kavşakları arası D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Kılıç-Orhangazi kavşaklarında ve Göle-Ardahan yolunun 15-20. kilometrelerinde yol yapım, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'nda heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 8-12. kilometrelerinde 3 adet menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresindeki Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Çorum-Alaca yolunun 19-21. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.


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