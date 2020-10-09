  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kara yollarında durum
Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-10-09 08:12:07 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı-Mahmutbey Batı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Yolun bu bölümünde ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı-Eskişehir Kavşağı 6-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Elvankent istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep İl Sınırı-Nurdağı Kavşağı 1-2. kilometrelerindeki Nurdağı Viyadüğü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye-Gaziantep istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip Kavşağı ile Kilis Kavşağı arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı-Bilişim Vadisi Kavşağı arasında, yol bakım-onarım çalışması sebebiyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle 0-40. kilometrelerinde yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gülnar-Mut yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama
Dünya

Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama

Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşanm..
TRT paylaşmıştı! Uyanış: Büyük Selçuklu'da dikkat çeken detay
Medya

TRT paylaşmıştı! Uyanış: Büyük Selçuklu'da dikkat çeken detay

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabında Uyanış: Büyük Selçuklu ile ilgili paylaşım yaptı...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay