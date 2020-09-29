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Ekonomi Kara yollarında durum
Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:15:50 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa Batı ve Karacabey kavşaklarının her iki istikamette 19. kilometresinde yol çalışması nedeniyle ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköyü kavşakları 0-1. kilometreleri Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı'nda (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları yürütüldüğünden, Samsun yönünden trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında (Gaziantep Çevre Yolu) köprülü kavşak ve köprülü alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19. ve 46-47. kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 23. kilometresinde kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

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