ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde şerit daraltmaları yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 0-8. kilometrelerinde bulunan Niğde Kuzey-Gölcük kavşakları bağlantı yolundan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle araç geçişine izin verilmiyor.

Saray-Çerkezköy yolu, Çerkezköy mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyol bağlantı kolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Bolu-Mudurnu yolunun 4-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Bursa-Balıkesir yolunun 45-48. kilometrelerinde Kazıklı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 1-6, 9-14 ve 47-49. kilometrelerindeki (Doğankent şehir geçişi) yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızıldağ-Refahiye yolunun 15-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Selim-Sarıkamış-Karakurt yolunun 23-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler eski yola (Ovit Geçidi) yönlendiriliyor.







