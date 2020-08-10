  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-08-10 08:17:04 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerindeki (Gebze mevkisi) Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde, banketlere denk gelen alanlarda orta ayak imalat çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde banketler trafiğe kapatılarak, ulaşıma 3'er şeritten izin veriliyor.

Söz konusu otoyolun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle de her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerindeki otoyol çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10. kilometrelerindeki asfalt çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elmadağ-Kırıkkale ayrımı-Kalecik yolunun 9-31. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke-Mut yolu, 32-33. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gülnar-Mut yolundan gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 42-55. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Ulaş-Gürün yolunun 48-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 14 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım eski yoldan (Ovit Geçidi'nden) gerçekleştirilecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak
Dünya

Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak

Dünyaca ünlü ekonomist Mikhail Delyagin, ABD ve Rusya'da büyük krizin yaşanacağını söyledi.
Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!
Dünya

Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Lübnan'a giderek mevkidaşı Mişel Avn'la görüştü. İki lider, bası..
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı