Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Selçuk-Kuşadası yolunun 7-9. kilometrelerindeki istinat duvarı yapım çalışması dolayısıyla tek şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (Üç Yol mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma alternatif güzergahlardan izin veriliyor.