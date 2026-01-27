  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yavru Vatan’a Çelik Kubbe kalkanı! Rum kesimini korku sardı, Şer odakları tutuştu Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik! Kartal Eyüp'te takıldı! Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi! İngiltere’de askeri cinsel istismar soruşturması: Başvurular 500’ü aştı Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!" Çok vahim iddia! Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem Kara yolları sürücüleri uyardı! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Gündem

Kara yolları sürücüleri uyardı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Kara yolları sürücüleri uyardı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 27 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 27 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TAG Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (Adana istikameti 1 şerit, Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43.km.leri arasında bulunan tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. .

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43.km.sinde bulunan Çayeli Tünelinin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 27.01.2026 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılacak olup, ulaşım servis yolundan sağlanacaktır.

KGM o yollara dikkat çekti! İşte yurt genelinde yol durumu
KGM o yollara dikkat çekti! İşte yurt genelinde yol durumu

Yerel

KGM o yollara dikkat çekti! İşte yurt genelinde yol durumu

Kara yollarından sürücülere uyarı! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Kara yollarından sürücülere uyarı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Gündem

Kara yollarından sürücülere uyarı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

KGM o yollara dikkat çekti! İşte Türkiye genelinde yol durumu
KGM o yollara dikkat çekti! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Gündem

KGM o yollara dikkat çekti! İşte Türkiye genelinde yol durumu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem

CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı harek..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23