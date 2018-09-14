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Kara sinek hem faydalı hem zararlı!

Karasineğin konmadığı yer yoktur. Bu sebeple de müthiş bir mikrop yayıcıdır.

14 Eylül 2018 Cuma 13:33
Kara sinek hem faydalı hem zararlı!

Hem etçil hem otçul olup her türlü şeyi ayırt etmeden yerler. Bunların gıda maddeleri üzerinde gezinmeleri kadar, bebeklerin ellerinde yüzlerinde gezinmeleri de sayısız hastalıklara sebep olabilir. Karasinek; kolera, diare, dizanteri, hepatit, çocuk felci, gıda zehirlenmeleri, verem gibi hastalıklarının mikrobunu yayarak bulaşıcı hastalık üretimi yapar.

Karasinekler uygun üreme ortamı bulduklarında ortalama her defasında 100 - 200 yumurta bırakırlar. Karasinek yumurtası uygun sıcaklıkta aynı gün içerisinde kırılır. Kırılan sinek yumurtasından kurtçuk şeklinde larvalar çıkar. Bu larvalar takriben 1 hafta içerisinde kanatlanıp uçar.

Kara sinekler ortalama 3 km uçarak çevrede insanların yaşadığı her yeri istila ederler ve vücutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için her dolaştığı yere üzerindeki mikrobu bulaştırırlar.

Durun bi dakka!

Evet karasinek böylesine zararlıdır ama, o aynı zamanda faydalıdır!

Günde milyonlarca hayvan ölmektedir. Bu hayvanlar öldükten sonra çok tehlikeli olurlar. Bu leşler yüzünden binlerce hastalık bulaşma riski vardır. Fakat sinekler bu leşlerin içerisinde yumurtalarını yani larvalarını bırakırlar. Bu larvalar tekrar sinek olmak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bunu da o leşi tamamen yok edesiye kadar tüketerek elde ederler.

Bu sayede sinek binlerce hastalıktan kurtulmamıza yardımcı olur.

Özetlersek hayatın yaradılış hikmetinde önemli bir görevi olan bu havyanı çevrenizden uzak tutun ama, “kökünü kurutmak” gibi bir haddi aşan aymazlığa yeltenmeyin!

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 13:33
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