Kara savaşı işgalci İsrail’in felaketi olur

İsrail’in önceki gün Gazze’ye kara saldırısı başlattığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili konuşan Aruri, direniş güçlerinin, düşmanı (İsrail) şaşırtacak güçte olduğunu ve elinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu belirtti.



Hamas’ın, kara saldırısına dönük hazırlığının sahip olduğu füze gücünden daha yüksek olduğunu kaydeden Aruri, “Kara saldırısı işgalci için bir felaket olacak ve savaş dengesi değişmeden de ondan çıkamayacak” dedi.



Gazze’ye düzenlenen son saldırıdan bu yana direniş güçlerinin yaptığı hazırlıkların bu kara saldırısına dönük gerçekleştirildiğini bildiren Aruri, işgal altındaki Batı Yaka, Gazze ve İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı Yeşil Hat bölgesinde İsrail güçlerine karşı açılan “cephelerin” zaferin anahtarı olduğunu dile getirdi.