Hindistan, İran ve Mısır'da görülen, ölümcül bir hastalık olduğu belirtilen kara mantar hastalığının ne olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, kara mantar (Mukormikoz) hastalığının koronavirüsle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Peki, kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı Türkiye’de görüldü mü?

Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı Türkiye'de var mı?

Kara mantar tıp dilindeki ismiyle Mukormikoz mantar sporları tarafından oluşan nadir görülen bir sağlık sorunudur. İlk olarak Hindistan'da görülen ardından İran'da can kaybına yol açan bu hastalık henüz ülkemizde görülmedi. Uzmanlar, korona geçiren ve diyabet hastalığı olanları kara mantara karşı uyarıyor.

Kara mantar hastalığı kimlerde görülür?

Kara mantar hastalığı bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde görülüyor. Diyabet hastaları, kanser tedavisi görenler ve korona tedavisinde uzun süre kortizol tedavisi alanların riskli gurupta yer aldığı ifade ediliyor.

Kara mantar hastalığı nasıl bulaşıyor?

Uzmanlar bu hastalığın Hindistan'da görülmesinin sebebi olarak korona salgını sebebiyle sağlık sisteminin çökmesi, hastanelerde hijyen kurallarına uyulmaması olarak gösteriyor. Mantar hastalıkları çarşaf ve havlu gibi ortak kullanılan eşyalardan bulaştığı gibi hastanelerde steril olmayan cihazlardan, uygun olmayan havalandırmalardan bulaşıyor.

Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar

Göz kararması, göz renginde değişiklik

Bulanık ve çift görme

Baş ve göğüs ağrısı

Ateş

Koronavirüs hastalığını atlatan ancak kara mantar sebebiyle yaşamını yitirenlerin, bağışıklık sistemlerinin zayıfladı ve ikinci hastalığı atlatamadığı Hindistan’dan gelen bilgiler arasında yer alıyor.