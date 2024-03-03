Kara lekenin birinci asrında henedan sürgünü konuşulacak
Osmanlı hanedan üyelerinin ülkelerinden sürülmesinin 100’üncü yılında, Osmanoğullarının yaşadıkları zulüm Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte konuşulacak.
Kan ve baskıyla cumhuriyeti kuran kitle kendi iktidarını garanti altına almak için, yanlarına bir parça eşya almasına bile izin vermeden Osmanlı hanedan mensuplarını kendi ülkelerinden kovdu. 3 Mart 1924 tarihinde, mallarına el konulan Osmanoğlulları, gittikleri ülkelerde sefil şekilde yaşadı, bazı hanedan üyeleri açlıktan öldü, kemikleri bir çukura konuldu…
Devlet-i Aliyye Ocakları, Osmanlı hanedan mensuplarının kendi ülkelerinden kovulmalarının 100’üncü yılında, Sakarya’da önemli bir etkinliğe imza atıyor.
Hanedan mensuplarının yaşadığı zulmün ele aldınığı etkinlik, bugün saat 17:00’de düzenlenecek. Adapazarı Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu konuşma gerçekleştirecek.