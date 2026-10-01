  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP'li Yıldız’dan fon krizi açıklaması: Meclis’te komisyona gerek yok, adli mesele Gidenler FETÖ’cüler olsa kucak açarlardı! Avrupa’nın yeni sığınmacı planı ortaya çıktı Verilen 2 doz ilaca rağmen kalbi durmadı! İnfaz masasından hastane odasına Sevan Nişanyan’dan Kemalistleri şok edecek çıkış ‘Türkiye’de Laiklik çökmüştür’ Fon krizi sonrası Erdoğan’dan talimat: Her kim olursa olsun onları bulun! Nafakada referans inancımız olsun! Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar!
Spor Kara Kartal’da Kocaelispor hazırlıkları hız kesmeden sürüyor
Spor

Kara Kartal’da Kocaelispor hazırlıkları hız kesmeden sürüyor

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kara Kartal’da Kocaelispor hazırlıkları hız kesmeden sürüyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan Dusan Vlahovic, salonda takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş kritik maçlara çıkacak! Milli ara sonrası 8 maçlık zorlu fikstür
Beşiktaş kritik maçlara çıkacak! Milli ara sonrası 8 maçlık zorlu fikstür

Spor

Beşiktaş kritik maçlara çıkacak! Milli ara sonrası 8 maçlık zorlu fikstür

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu
Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Spor

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın listesi belli oldu
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın listesi belli oldu

Spor

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın listesi belli oldu

Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor

Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!
Gündem

Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'nin eski Genel Müdürü Murat Abbas, yargı sürecinde etkin pişmanlıktan yararlanarak m..
İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi
Gündem

İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi

İstanbul’da bir adliyede görev yapan hakim R.K’nın yerine atanan yeni hakim E.K.’nın atandığı mahkemede yıllardır biriken dosyalarda hızlı k..
Kanlı bataklıktan kaçtılar! Trump sonunda itiraf etti: "Irak'ta duvara tosladık ama savaşı da biz kazandık!"
Gündem

Kanlı bataklıktan kaçtılar! Trump sonunda itiraf etti: "Irak'ta duvara tosladık ama savaşı da biz kazandık!"

Beyaz Saray'daki salonlarda viski kadehini eline alıp dış politika masalları anlatan ABD Başkanı Donald Trump, yine kafasına estiği gibi esi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23