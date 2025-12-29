  • İSTANBUL
Kar nedeniyle kapanan yolda kalanlara ekiplerden sıcak içecek ikramı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kar sebebiyle ulaşıma kapatılan yolda AFAD ve Kızılay ekiplerinden vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikram edildi.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kar sebebiyle ulaşıma kapatılan yolda AFAD ve Kızılay ekiplerinden vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikram edildi.
Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatılan Seydiler-İnebolu karayolunda ekipler vatandaşları yalnız bırakmadı. Jandarma ekipleri, ağır tonajlı araç sürücülerini tekrar Seydiler istikametinde yönlendirdi. AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri ise bölgeye gelerek, sürücülere ve yolculara sıcak çorba, çay ve kek ikramında bulundu.
Ekipler, sürücülere kar yağışının yoğunlaştığı Küre mevkiinde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar küreme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

