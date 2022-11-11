Kar ne zaman yağacak 2022? Sorusu havaların soğumasının ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle dünya genelinde doğalgaz sıkıntısının başlaması ve enerjiye art arda gelen zamlar, vatandaşların gözünü de hava durumuna çevirdi. Peki, Kar ne zaman yağacak 2022? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Kar ne zaman yağacak 2022?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuya ilişkin "Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı" dedi.

Türkiye'de bu sonbahar Ekim ve Kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen " Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli." diye konuştu.

Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı; "Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi...Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."