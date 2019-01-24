Kar kalınlığını böyle ölçtüler!

Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından 9 köy ve 12 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı. Köylerin merkezle bağlantısını yeniden sağlamak için İl Özel İdaresi ekipleri, 2 greyder ve 2 savurma makinesiyle yolda çalışmaya başladı.

10 metreye ulaştı

Muş'un en yoğun kar alan bölgesinde karla mücadele ekipler, karşılanı çıkar 10 metreye ulaşan kar dağlarını görünce şaşırdı. İş makinesinin kepçesiyle karın yüksekliğini ölçen ekipler, 3 gün içinde yolu temizlemeyi hedefliyor. 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten İl Özel İdaresi Yollar Şube Müdürü Şah Şentürk, Üçevler grup yolunun sık sık kapandığını bildirdi. Bu arada yolları kapalı olan köylerin muhtarları ekipleri ziyaret ederek çalışmaları izledi. Muhtarlar, kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı yolda aralıksız mücadele eden işçilere teşekkür etti.