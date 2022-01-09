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Gündem

Kar geliyor!

Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle yurdun birçok bölgesiyle beraber Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 21:32:00 -
Kar geliyor!

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

Batı bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece altına inecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterecek.

Doğu Anadolu ve Toroslar'da kar yağışı

Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek.

Marmara'da kuvvetli yağışlar olacak

Önümüzdeki 3 gün daha Akdeniz Bölgesi genelindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar olacak.

Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.

Ankara ve İstanbul'a kar yağacak

Yeni haftada üç büyükşehirde de yağış bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacak. Kentte Çarşamba ve Perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak.

Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.

Başkentte Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların perşembe günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

 

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