Kaptan’a teklifler yağıyor Zonguldak Kömürspor’da bağlarına koparan 28 yaşındaki kaptan Mert Caymaz’a 3.

Zonguldak Kömürspor’da bağlarına koparan 28 yaşındaki kaptan Mert Caymaz’a 3.Lig ve 2.Lig kulüplerinden teklifler yağmaya başladı. Kaptan Caymaz’a Erokspor’un ardından Pendikspor’unda talip olduğu öğrenildi.

7 yıldır Zonguldak Kömürspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mert Caymaz sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklamıştı. Kaptan Mert Caymaz’ın açıklamasının ardından bir çok 3.Lig ve 2.Lig kulüplere kaptan Caymaz’a talip oldu. İlk olarak Erokspor’un gündemine aldığı Kaptan Mert Caymaz’a son olarak ise 2.Lig kulübü Pendikspor’un talip olduğu öğrenildi.

Süper Lig ekibiş Galatasaray’ın altyapısında yetişen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mert Caymaz, sırasıyla 72 Batmanspor, Gümüşhanespor, Elazığ Belediyespor, Kilimli Belediyespor, Orhangazi Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor formalarını giydi.

Kaptan Mert Caymaz Bölgesel Amatör Ligde 24, TFF 2.Ligde 86, TFF 3.Ligde 167, Türkiye Kupasında ise 10 maçı bulunuyor.

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