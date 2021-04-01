Kapsayıcı fuarcılık ekonomiye güç katar

Covid-19 pandemisinin fuarcılık sektörüne darbe vurduğunu hatırlatan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: “2. Dünya Savaşı’nda şehirlerinde taş üstünde taş bırakılmayan, sanayisi çökmüş Almanya’yı ayağa kaldıran unsurlardan biri fuarcılık politikasıydı. Bugün de Almanya’da bu bilinç sayesinde fuarcılık sektörü, düzenlendiği sektöre getirdiği faydaların yanı sıra şehir ekonomisine olumlu katkıda bulunuyor. Şimdi Türkiye’de fuarcılık sektörünün aktörleri ve devlet, kapsayıcı bir yaklaşımla bu konuya yeniden ivme kazandırabilir. Türkiye, kapsayıcı fuarcılık politikasıyla hem şehir hem de ülke ekonomisini daha da kuvvetlendirebilir.”