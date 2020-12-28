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Aktüel Kaplıcalarıyla ünlü Havza ilçesinde yeni kuyuda sıcak suya ulaşıldı
Aktüel

Kaplıcalarıyla ünlü Havza ilçesinde yeni kuyuda sıcak suya ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:15:05 -
Kaplıcalarıyla ünlü Havza ilçesinde yeni kuyuda sıcak suya ulaşıldı

SAMSUN (AA) - Kaplıcalarıyla ünlü Samsun'un Havza ilçesinde 700 metre derinlikten 55 derece sıcaklığında termal su çıkarıldı.

İmaret Mahallesi Kaplıcalar mevkisinde yaklaşık 5 aydır sürdürülen sondaj çalışmalarından sonuç alındı.

Havza Belediyesi Lokman Hekim Kaplıcaları yanında açılan SH-13 kuyusundan sondajla yaklaşık 700 metre derinlikte 55 derecelik sıcak suya ulaşıldı.

Havza Belediyesince, ilçedeki mevcut iki kuyudan birinin ekonomik ömrünün azalması ve mevcut kaynakları artırmak için başlatılan termal su sondaj çalışmaları ile saniyede 12 litre termal su çıkarıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, sondaj alanında yetkililerden bilgi aldı.

Okunan duaların ardından kuyu faaliyete alındı.

Belediye Başkanı Özdemir, yeni kuyu ile ilçede mevcut, saniyede 20 litre olan termal su kapasitesinin artığını belirterek, "Yeni çıkan su ile ortalama saniyede 30 litre kapasitesine ulaştık. Faaliyette olan iki kuyumuzdan biri ekonomik ömürünü tamamlamak üzere. Açılan kuyu ile ilçemizdeki termal su kapasitesini artırarak hem mevcut kaynakları koruduk hem de ilçemize gelecek yatırımcıların önünü açmış olduk. Amacımız ilçemizi termal turizm yönünde hem Samsun'un hem de Karadeniz'in en önemli merkezi yapmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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