Kaplan Bolu yolcusu Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor, 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı için yarın Adana’dan ayrılacak.

Adanaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri’nde, Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde orta, şut çalışması yapan turuncu-beyazlı takım, çift kale maçlarla ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Adanaspor yarın sabah saatlerinde hava yoluyla Ankara’ya gidecek. Buradan kara yoluyla Bolu’ya gidecek olan Adanaspor kafilesi, burada son çalışmasını yapıp kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

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