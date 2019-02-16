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Kaplan: “Aldığımız 1 puan bizim için müthiş oldu”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ligde alınan her puan altın değerindedir artık.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:31
Kaplan: “Aldığımız 1 puan bizim için müthiş oldu”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ligde alınan her puan altın değerindedir artık. Puanla döndüğümüz için mutluyuz” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kaplan, “10 kişi kalmasaydık 3 puan da alabilirdik. İyi bir mücadele oldu. 10 kişi kaldığımız için daha az üretken olduk. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Buradan altın değerinde aldığımız 1 puan önemliydi. Şu anda önümüzde bir maçımız var. Ona hazırlanacağız. Bu ligde alınan her puan altın değerindedir artık. Puanla döndüğümüz için mutluyuz. Hakem arkadaşımızı da kutluyorum. Verdikleri tüm kararlara saygılıyız. Maçta verdikleri tüm kararlar da doğruydu. Akhisarspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Aldığımız 1 puan bizim için müthiş oldu. Buraya kadar gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"3 puan ile dönebilirdik"


MKE Ankaragücü takımının faul sayısının fazla olmasının taktisel olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kaplan, "Akhisarspor’un analizini yaparken ligimizin en iyi ayağa pas yapan takımı olarak gördük. Bizim de onların pas trafiğini kesmemiz için oyuncularımıza taktik fauller yapabiliriz dedik. Maç içerisinde Akhisarspor’un özelikle Josue ile Djedje’yi adam adama oynatmamızın sebebi buydu. Böylece onların pas trafiğini kilitledik. Önde Regattin, Barbosa ve Cikalleshi gibi oyunculara topun gelmemesi taktik fauller yaptık. Akhisarspor takımının kaliteli bir oyuncu grubu var. Özellikle Josue gibi bir oyuncularını kilitledikten sonra bizim işimiz biraz daha kolaylaştı. Maçı tam kadro tamamlasaydık belki buradan 3 puan ile dönebilirdik” diye konuştu

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:31
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