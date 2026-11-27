Kapıyı ölüm açtı! Açılan kapıdan yere düştü, traktör üzerinden geçti, hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki traktördeyken kapının açılması sonucu düşerek traktörün altında ezilen 41 yaşındaki Hakan Menteş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Mudurnu-Taşkesti kara yolu Kovucak köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C. idaresindeki traktör, Taşkesti’ye odun götürdüğü sırada köprü üzerindeki kasiste sarsıldı. Bu sırada traktörde yolcu olarak bulunan Hakan Menteş (41), kapının açılmasıyla yola düştü. Hareket halindeki traktörün altında kalan Menteş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Menteş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.