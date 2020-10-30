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Aktüel Kapıkule Sınır Kapısı'nda 44 kilogram skunk ele geçirildi
Aktüel

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 44 kilogram skunk ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:55:31 -
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 44 kilogram skunk ele geçirildi

YALOVA (AA) - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giren 3 tırda 44 kilogram skunk ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan üzerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışmalar neticesinde ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giren 3 tırı durdurdu.

Tırlarda yapılan aramada 76 paket halinde 43 kilo 994 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır şoförleri M.Y, A.G. ve İ.N. ile tırlarda bulunan uyuşturucu kente getirildi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, takip ettikleri ve zanlılarla bağlantılı oldukları öne sürülen M.Y. ve O.A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2,7 gram skunk ve çeşitli ebatlarda tabanca fişekleri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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