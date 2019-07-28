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Kapıkaya Festivali herkesi memnun etti

SAMSUN (İHA) – Bafra’da düzenlenen Kapıkaya Festivali katılan herkesi memnun etti.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:42
Kapıkaya Festivali herkesi memnun etti

SAMSUN (İHA) – Bafra’da düzenlenen Kapıkaya Festivali katılan herkesi memnun etti.


Bafra Belediyesinin ilçenin dünyaya açılan penceresi olarak değerlendirdiği ve hazırlıklarına aylar önce başladığı 3. Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin son gününde katılımcılar. çok güzel anlar yaşadıklarını ve oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. Etkinliklere katılan yamaç paraşüt pilotu Sinan Kaplan, “Ankara’dan katılıyoruz. Kapıkaya Festivali’ne ilk gelişim. Daha önce gelen arkadaşlarım olmuştu. Doğasıyla, tabiatıyla çok övgü alan bir yerdi. Tabii ben de merak ettim ve burayı görüp uçma deneyimini yaşamak istedim. 3 gündür de uçuyoruz. Çok güzel bir doğası var hakikatten. Fırsatı olanların görmesini istediğim bir yer. Bafra Belediyesi çok önemli bir çalışmaya imza atmış. Kutluyor teşekkür ediyorum” dedi.


Çok başarılı bir etkinliğin geride kaldığını ifade eden yamaç paraşüt pilotu Rüzgâr Kılıç, “Şehrin boğucu, sıkıntılı havasından kurtulup kısa bir zaman da olsa burada 3-4 gün geçirmek çok eğlenceli bizim için. Bulgaristan’dan bir bayan arkadaş var onla tanıştık. Onun yanında bir arkadaşı gelmiş, ikili üçlü gruplar hainde geziyorlar zaten. Almanya’dan gelenler var. Yine Türkiye sınırından başka illerden gelen arkadaşlarla oturuyoruz sohbet ediyoruz. Zaten buradaki ortam çok sıcak. Havacılık bunu gerektiriyor. Havacılıkta zaten bencillik yoktur havacılıkta hep yardımlaşma dayanışma ve birliktelik vardır. Bu festivalde güzelliğe dair her şey var” diye konuştu.


Etkinliklere katılan bazı ziyaretçiler ise festival hakkında şunları söylediler:


“Herkesin aile ortamında burada olması, yiyecek içecek sıkıntısının olmaması, güvenli olması, ambulansın, jandarmanın burada oluyor olması evet bu çok önemli. Üçüncüsü düzenlenen bu festivale arkadaşların da tavsiyesiyle ilk defa gelmiş bulunmaktayım. Çok güzel bir organizasyon. Hem gençlerin hem ailelerinin güzel bir şekilde vakit geçirebileceği güzel bir yer. Gerek faaliyetler olsun gerek doğa yürüyüşleri olsun güzel bir ortam oluşturulmuş burada. Su faaliyetlerine katıldık, kano sürdük, gayet zevkliydi. Paraşüt yapmak isteyen arkadaşlar oldu onlar uçtular. Aynı şekilde fotoğrafçılıkla uğraşan arkadaşlarım vardı. Onlar da buraya gelip güzel fotoğraf kareleri yakaladılar. Sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Gayet memnunuz.”


Festivale ilişkin Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak 3 yıldır düzenli olarak Asar ve Kapıkaya bölgesinde düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali’nin son gününde vatandaşlarımızın bizlere aktardıkları düşünceler gayet olumlu. Festivalimizin amacına ulaştığı inancındayız. Bütün sportif faaliyetleri aynı anda yapabileceği Türkiye’deki tek festival olması bizler için ciddi bir avantaj. Yamaç paraşütü, su sporları, dağcılık, foto safari gibi birçok etkinliğin aynı anda bulunabileceği tek festival diyebiliriz. Bu yıl tabii ki Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın da başlatmış olduğu, öncülüğünü yapmış olduğu ‘Sıfır Atık Projesi’ ile bu festival alanında uygulanan tek festival oldu. Çevremizi kirletmeden aynı zamanda bütün gelen katılımcılara sıfır atığın önemini vurguladık. Bu anlamda bize destek sunan tüm katılımcılara da teşekkür ediyoruz. 50 ülkeden sporcularımızı konuk ettik. Özellikle yamaç paraşütü alanına, farklı ülkelerden gelen sporcularımız vardı. Genel anlamda geçen yıl 50 bin civarında bir katılım olmuştu. Bu yıl bu sayı biraz daha yukarı çıkıldı çeşitli etkinliklerle. Kesin rakam festival sonrası yapacağımız değerlendirmede ortaya çıkacak lakin bu yıl çok daha fazlası olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:42
  1. doğa
  2. fotoğraf
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