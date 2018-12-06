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Kapı kollarını seçerken mobilyanıza uyumlu seçin

Renk ve çeşit olarak o kadar çok kapı kolu var ki, seçmekte zorlanabilirsiniz.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:43
Kapı kollarını seçerken mobilyanıza uyumlu seçin

Kapı kolları anahtarlı olarak bulunabildiği gibi sadece tek kol olarak da mevcuttur. Kilit kullanılmayan kapılar için tek kol kullanılmaktadır. Anahtar ve kol tek bir parça olarak da satılmaktadır. Bu model yaygın olarak kullanılır. Dış kapı kolları daha sağlam yapılan ve anahtarlı olan modellerdir. Genelde dış kapının sokağa bakan tarafında kol olarak değil itme modülü yapılır. Dışarıdan açılması kolay olmaması için bu modeller tercih edilir.

Kollar çift alınmalıdır. Kapının her iki tarafında monte edilen kollar içeriden ve dışarıdan açılabilir. Kapı kollarının mekanizması basit bir mekanizmadır. Kol aracılığıyla içerideki mandal içeri girer ve kapı açılır. Kapatmak için de aynı mekanizma karşı tarafında yerleştirilmiş olan mekanizmadaki yuvasına oturur ve kapı kapanmış olur.

Kapıları sadece çekerek açmaya yarayan kollar da vardır. Bunlar oynar mekanizmalı olup çekildiğinde açılır. Bu kollar düz hareketsizdir. Sadece bir çekme yerinden oluşur.

Amerikan kapı kolları ise çevirerek açılabilen tiptedir. Bunlar hem kilit hem de kapı koludur. Arkalı önlü olup kilit yeri ortadadır.

Çeşitli desenlerde üretilen kapı kolları mobilyalar ve kapı malzemesiyle uyum sağlayabilecek şekillerde alınmalıdır. Çok çeşitleri olan kollar renk ve model olarak çok fazladır. Modern ve klasik tasarımlarıyla her ev dekorasyonuna uyum sağlar.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:05
  1. kapı kolu seçimi

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