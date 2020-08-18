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Aktüel

Kapatılan Houston'daki Çin Başkonsolosluğu personeli ülkelerine döndü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 09:51:13 -
Kapatılan Houston'daki Çin Başkonsolosluğu personeli ülkelerine döndü

PEKİN (AA) - ABD'nin talimatıyla kapatılan Houston'daki Çin Başkonsolosluğu personeli ülkelerine döndü.

Pazartesi gecesi başkent Pekin'e iniş yapan Çinli diplomatlar, Dışişleri Bakanı Wang Yi ve beraberindeki heyet tarafından havalimanında karşılandı.

Wang, ülkeye dönüş yapan konsolosluk personeline yönelik yaptığı konuşmada, "Çok zor, hatta tehlikeli koşullar altında Çin’in denizaşırı kurumlarının çıkarlarını, ülkenin itibarını ve meşru haklarını kararlılıkla korudunuz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi 22 Temmuz'da, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermişti.

Çin hükümeti de misilleme olarak 24 Temmuz'da ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu 72 saat içerisinde kapatma talimatı vermişti.





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