Kapatılan bazı hayvan pazarları yeniden açılıyor!

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının yeni serotipine karşı alınan önlemler kapsamında bir süredir kapalı tutulan hayvan pazarlarıyla ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Bölgedeki hayvancılık hareketliliğini yeniden başlatacak olan bu karar, belirli ilçeleri kapsayacak şekilde yürürlüğe giriyor.

20 Ocak itibarıyla üç İlçede faaliyetler başlıyor

Müdürlükten yapılan resmi açıklamaya göre, aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarında katedilen mesafe doğrultusunda; Merkez, Tavşanlı ve Simav ilçelerindeki hayvan pazarları 20 Ocak tarihi itibarıyla üreticilerin ve tüccarların hizmetine yeniden açılacak.

Bazı ilçelerde bekleyiş sürüyor

Hastalık riskinin takibi ve kontrol süreçleri nedeniyle tüm pazarlar aynı anda açılmıyor. Açıklamada, Aslanapa ve Gediz ilçelerindeki hayvan pazarlarının mevcut durumuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Bu iki ilçedeki pazarların açılış tarihleri henüz netleşmedi.

Söz konusu bölgeler için yapılacak değerlendirmelerin ardından açılış tarihleri kamuoyuna ayrıca ilan edilecek.

Üreticilere uyarı

Yetkililer, pazarların açılmasına rağmen hayvan hareketlerinde "sağlık raporu" ve "pasaport" gibi belgelerin eksiksiz olması gerektiğini, hastalık belirtisi gösteren hayvanların pazarlara sokulmaması konusunda hassasiyetin devam ettiğini vurguladı.