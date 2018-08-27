Kapasite kullanım oranı belli oldu

2018 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasitekullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,6 seviyesinde geldi.

2018 yılı Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanımoranları değerlendirildiğinde, ara malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, gıda ve içeceklerde azalış gözlendi. Dayanıksız tüketim mallarında değişim gözlenmedi.