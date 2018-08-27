THY - İstanbul
0553 313 94 23

Kapasite kullanım oranı belli oldu

Kapasite kullanım rakamları ağustosta yüzde 77.8 oldu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:41
Kapasite kullanım oranı belli oldu

2018 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasitekullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,6 seviyesinde geldi.

2018 yılı Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanımoranları değerlendirildiğinde, ara malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, gıda ve içeceklerde azalış gözlendi. Dayanıksız tüketim mallarında değişim gözlenmedi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    1. Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    2. ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş..
    3. Avrupa Birliği'nden Arakan açıklaması:..
    4. ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk..
    5. BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den..
    6. CHP'li isimden flaş sözler! 'HDP ile..
    7. Almanya’da 'göçmen ve mültecilere'..
    8. FETÖ'cü Emre Uslu Kazım Özsoy'u tehdit..
    9. Fındık fiyatlarına yeni zam! 13 TL'ye..
    10. Trabzon'da korkunç olay! Otobüsün..
    11. Çaldığı 80 bin liralık zirai ilaç ve..
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. Doktor anne ve liseli oğlunun nasıl..
    14. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği..
    15. Husumetliler arasında kan döküldü!
    16. Macron'dan Suriye açıklaması! 'Feci..
    17. Münbiç hattında 36'ıncı devriye görevi..
    18. Fenerbahçe 3 yıldızın biletini kesti
    19. Kara haber en mutlu gününde geldi!
    20. Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk