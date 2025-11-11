  • İSTANBUL
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu
Gündem

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sırf Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla suç gelirlerinin aklanması maksadıyla kurulduğundan şüphelenilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alındı, 335 milyon liralık malvarlığına el konuldu!

İstanbul Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Mali Suçları Araştırma Kurulunun düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mali Suçları Araştırma Kurulunun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporunda paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla; ülkemizde faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilmiştir.

11.11.2025 tarihinde gerçekleşen dördüncü operasyonda suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alınmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 Milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

 

3
Yorumlar

Mgörüş

On il yazılım bilişim şirketleri ama KAPALIÇARŞI manşet ve resimler...Beşyüz yıllık mirası yok etmek için sabah akşam uğraşın bakalım...

Tayyip Erdoğan yönetim modeliyle ülke yönetilemiyor

Ülkenin geldiği hale bak fakir toki den 1+1 ev sahibi olmak için kıçını yırtıyo ama başkaları milyar dolarları kaçırıyor.
