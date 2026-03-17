Bir dönemin efsaneleriydi! 2 iPhone modeli resmen tarih oldu
Apple, her yıl olduğu gibi 2026’da da bazı modellerini emekliye ayırıyor. Bir döneme damga vuran iki efsane iPhone da artık eski ürünler listesinde yer alıyor.
Apple, her yıl olduğu gibi 2026’da da bazı modellerini emekliye ayırıyor. Bir döneme damga vuran iki efsane iPhone da artık eski ürünler listesinde yer alıyor.
Apple, her yıl yeni iPhone modellerini piyasaya sürerken önceki yıllarda ürettiği modellerin de üretimini durduruyor. Ancak teknoloji devi sadece üretimi durdurmakla kalmıyor, her yıl daha eski modelleri emekliye ayırıyor.
9to5mac.com’da yer alan habere göre ABD merkezli firma, emekliye ayırdığı ürünler listesine iki iPhone modelini daha ekledi.
Apple, teknoloji dünyasında uzun yıllar boyunca popülerliğini koruyan iPhone 4 ve iPhone 5 modellerini dünya genelinde resmi olarak "eskimiş" (obsolete) ürünler listesine dahil etti.
Bu karar, şirketin 16 Mart 2026 tarihi itibarıyla bu iki efsanevi model için her türlü donanım desteğini ve yetkili tamir hizmetlerini tamamen sonlandırdığı anlamına geliyor.
Apple'ın ürün politikasına göre, bir cihazın satıştan kalkmasının üzerinden 5 yıl geçmesi "vintage" (eski) statüsüne girmesine yol açıyor. Bu aşamada, parçalar stokta olduğu sürece tamir hizmeti devam edebiliyor. Ancak satışın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra ürün "obsolete" olarak sınıflandırılıyor ve bu noktada teknik destek ve yedek parça tedariği tamamen bitiyor.
iPhone 4 ve iPhone 5'in bu listeye eklenmesi, her iki cihazın da 7 yıllık süreyi geride bıraktığını tescilliyor. iPhone 5 için bu süreç daha net işlerken, iPhone 4'ün bazı modelleri daha önce "vintage" listesinde kalmıştı.
Apple'ın son güncellemesiyle birlikte, iPhone 4 GSM (8GB) modeli de dahil olmak üzere her iki telefonun tüm varyasyonları artık tamamen destek kapsamı dışında bırakıldı.
iPhone 4 ve iPhone 5, piyasaya çıktıkları dönemde Samsung Galaxy S serisi gibi Android rakipleriyle kıyasıya rekabet ediyordu.
Ancak aradan geçen yıllar ve teknolojinin hızla ilerlemesi, bu cihazların güncel uygulamaları ve işletim sistemlerini çalıştırma kapasitesini imkansız hale getirdi. Bugün en giriş seviyesi akıllı telefonlar bile, iPhone 5'ten katbekat daha fazla performans sunuyor.
BU TELEFONLAR HALA KULLANILIR MI? Dürüst olmak gerekirse, iPhone 4 veya iPhone 5'i bugün günlük birincil telefon olarak kullanmak veya satın almak neredeyse imkansız ve mantıksız.
Öte yandan iOS 7 ve iOS 10 gibi çok eski işletim sistemlerini çalıştıran bu cihazlarda, WhatsApp, YouTube veya güncel bankacılık uygulamaları artık desteklenmiyor. Ancak, koleksiyoncular için veya yalnızca arama yapmak ve SMS göndermek gibi çok temel ihtiyaçlar için antika niyetine bulundurulabilirler. Teknik servis desteğinin de kalktığını düşünürsek, arızalanmaları durumunda tamir ettirmek çok zor ve maliyetli olacaktır.
