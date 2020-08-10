Kapalıçarşı altın fiyatları | Canlı altın döviz fiyat listesi
Kapalıçarşı canlı altın döviz fiyat listesi haberin detayında yer alıyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarının son durumu merak konusu haline geldi. Peki ama bugün gram altın, yarım altın, tam altın, reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? 10 Ağustos altın fiyatları ne kadar düştü? Altın kaç lira? İşte merak edilen detaylar...
Gram altının güncel gram altın fiyatı 480 liraya yükseldi. Güne 478 lirayla başlayan altın aniden yükseldi.
GRAM ALTIN
- 480,18
- 480,29
22 AYAR BİLEZİK
- 445,00
- 450,00
CUMHURİYET ALTINI
- 3.132,70
- 3.309,60
YARIM ALTIN
- 1.566,20
- 1.674,40
ÇEYREK ALTIN
- 785,70
- 834,90
REŞAT ALTIN
- 3.165,57
- 3.342,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 437,57
- 454,50
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 270,76
- 314,28