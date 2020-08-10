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Ekonomi

Kapalıçarşı altın fiyatları | Canlı altın döviz fiyat listesi

Kapalıçarşı canlı altın döviz fiyat listesi haberin detayında yer alıyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarının son durumu merak konusu haline geldi. Peki ama bugün gram altın, yarım altın, tam altın, reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? 10 Ağustos altın fiyatları ne kadar düştü? Altın kaç lira? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:48:00 -
Kapalıçarşı altın fiyatları | Canlı altın döviz fiyat listesi

Gram altının güncel gram altın fiyatı 480 liraya yükseldi. Güne 478 lirayla başlayan altın aniden yükseldi.

GRAM ALTIN

  • 480,18
  • 480,29

22 AYAR BİLEZİK

  • 445,00
  • 450,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 3.132,70
  • 3.309,60

YARIM ALTIN

  • 1.566,20
  • 1.674,40

ÇEYREK ALTIN

  • 785,70
  • 834,90

REŞAT ALTIN

  • 3.165,57
  • 3.342,95

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 437,57
  • 454,50

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 270,76
  • 314,28

9 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?
9 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?

Ekonomi

9 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?

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