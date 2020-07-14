Kapalıçarşı altın fiyatları | 14 Temmuz güncel altın fiyatları
Kapalıçarşı altın fiyatlarını sizler için derledik. Yatırım ve düğün yapacak olanları yakından ilgilendiren altın fiyatlarının güncel listesi haberin detayında yer alıyor. 400 liraya çıkan gram altın, bugün 396 liraya düştü. Ekonomistlerin açıklamalarına göre altın bir süre daha yükselmeye devam edecek. Peki ama bugün altın ne kadar? Çeyrek ve cumhuriyet altınının alış, satış fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Altın listesinde önce alış, daha sonra satış fiyatları yer alıyor.
GRAM ALTIN
- 396,78
- 396,87
22 AYAR BİLEZİK
- 363,20
- 364,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.581,50
- 2.602,10
ÇEYREK ALTIN
- 645,40
- 653,80
REŞAT ALTIN
- 2.613,97
- 2.635,05
22 AYAR ALTIN
- 360,63
- 374,57
18 AYAR ALTIN
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN
- 223,15
- 259,01