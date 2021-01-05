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Aktüel Kapadokya'yı geçen yıl 992 bin 620 turist gezdi
Aktüel

Kapadokya'yı geçen yıl 992 bin 620 turist gezdi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:32:39 -
Kapadokya'yı geçen yıl 992 bin 620 turist gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edilen 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turist tarafından gezildi.

Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseler, yer altı yerleşim alanları ile sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli tur etkinlikleriyle ilgi çeken bölge, yurt içinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçileri ağırladı.

Yılın ilk çeyreğinde 322 bin 894 turistin gezdiği Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, salgın tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan karar gereği nisan ve mayıs aylarında ziyarete kapatıldı.

Haziran ayından itibaren konuklarına kapılarını yeniden açan bölgede, yılın ikinci yarısında 669 bin 726 turist ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında bölgedeki müze ve ören yerlerini, ocakta 159 bin 245, şubatta 106 bin 21, martta 57 bin 628, haziranda 16 bin 791, temmuzda 80 bin 220, ağustosta 158 bin 800, eylülde 120 bin 107, ekimde 175 bin 612, kasımda 87 bin 700, aralıkta ise 30 bin 496 turist gezdi.

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