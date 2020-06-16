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Aktüel

Kapadokya’da tek peribacası bulunan köyde tepki çeken manzara

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyünde bulunan ve köyün tek peribacasının yanı başına ev yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:09:58 -
Kapadokya’da tek peribacası bulunan köyde tepki çeken manzara

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyünde bulunan ve köyün tek peribacasının yanı başına ev yapılması dikkatlerden kaçmadı.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarını korumak yerine yok etmeye çalışan vatandaşlar büyük tepki çekmeye devam ediyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyünün tek peribacası olarak köyün adeta simgesi haline gelen peribacasının dibine bir vatandaş tarafından ev yapılması dikkatlerden kaçmadı. Boyalı köyünde bulunan peribacasının eski fotoğraflarında boş bir halde gözüken yer aradan geçen yılların ardından Yuva köylü bir vatandaş tarafından ev yapılması görenleri hayreti düşürürken peribacasının hemen yanı başına ev yapım iznini kim veya kimler verdi kafalarda soru işareti bıraktı.

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