Kapadokya Üniversitesi akademik kadrolarını güçlendiriyor
Kapadokya Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine ilgili yönetmelik maddelerine göre 18 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecek.
Başvurularla ilgili süreç şu şekilde işleyecek:
Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 11.03.2021
Son Başvuru Tarihi : 25.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.03.2021
Sınav Tarihi : 29.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.03.2021
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir
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