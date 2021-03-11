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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi akademik kadrolarını güçlendiriyor
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi akademik kadrolarını güçlendiriyor

Kapadokya Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine ilgili yönetmelik maddelerine göre 18 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:03:00 -
Kapadokya Üniversitesi akademik kadrolarını güçlendiriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

Başvurularla ilgili süreç şu şekilde işleyecek:

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi               : 11.03.2021

Son Başvuru Tarihi             : 25.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi   : 26.03.2021

Sınav Tarihi                        : 29.03.2021

Sonuç Açıklama Tarihi       : 30.03.2021

Posta Adresi                         : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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