Kapadokya hafta sonuna tam dolulukla giriyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Sonbaharda turist yoğunluğunun başladığı Kapadokya'da, yerli turistlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonunu birleştirmesi sayesinde konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sakinliğe bürünen Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, eylül ayı itibarıyla özellikle hafta sonları hareketlilik yaşanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olan perşembe gününden itibaren hafta sonunu bölgede dinlenerek geçirmek isteyen ve 4 günlük tatil planı yapan yerli turistler, otellerin tam doluluk kapasitesine ulaşmasını sağladı.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, Kapadokya'da 2020 yılının en yoğun hafta sonu için hazırlık yapıldığını belirtti.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Durmaz, şöyle konuştu:

"Pandemi süreci nedeniyle Kapadokya'da sakin bir turizm sezonu yaşandı. Ancak Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirenler sayesinde birçok otelimizde yüzde 100 doluluk oranına günler öncesinden ulaşıldı. Bu aylarda, bölgede daha çok Rus ve Ukraynalı turistler var, özellikle hafta sonu yerlilerin de gelmesiyle yoğunluk oluşuyor. Kapadokya'da, bütün aktiviteler devam ediyor. Sıcak hava balon turu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlar var. Sonbahar Kapadokya'ya ayrı bir güzellik katıyor, turistler vadi yürüyüş etkinliklerine katılabiliyor. Kapadokya, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Ancak özellikle ilkbahar ve sonbaharda farklı bir manzaraya bürünüyor. Tabiatın güzelliği ile peribacalarının ahengi bir araya gelince insanlar bu manzarayı görmeyi çok istiyor."

- "Otelimiz iki hafta öncesinden tam kapasite doldu"

Göreme beldesindeki bir otelin işletme müdürü Numan Atak da yaklaşık iki aydır beklentilerinin üzerinde turist ağırladıklarını ifade etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre durdurulan sıcak hava balon turlarının ağustos ayında yeniden başlamasının bölge turizmine olumlu katkı sunduğunu dile getiren Atak, "Pandemi sürecinde turist sayısı düşük olsa da son dönemde bizim de beklentimizin üzerinde bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Yaz aylarında insanlar daha çok sahil kesimlerini tercih etti. Ancak, eylül ekim döneminde oldukça hareketlilik yaşandı. Bu hafta sonu için otelimiz iki hafta öncesinden dolmuş durumda." dedi.

Bölgede turistlere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyen firma sahibi Halil Atay ise bir süredir özellikle hafta sonlarında yaşadıkları yoğunluğun pandemi sürecinde kendilerini memnun ettiğini, hareketliliğin hafta sonunda zirveye ulaşacağını, taleplerin yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.

