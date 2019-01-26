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Kanunu ihlal edip gençleri zehirliyorlar! Alkol güzellemesine kim 'dur' diyecek!

Türkiye’de yasalar, özellikle gençleri haram ve zararlı olan alkolden uzak tutmaya çalışırken, kanunları dinlemeyen içkiciler, yetersiz denetimden faydalanarak istedikleri gibi alkolü övüyor, reklamını yapıyor, özendiriyor, gençlerin aklını çelmeye çalışıyor. Bu işi yapanların başında da Türkiye karşıtı ve FETÖ’ye destek veren yazılarıyla tanınan isimlerin olması ayrıca dikkati çekiyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:10
Kanunu ihlal edip gençleri zehirliyorlar! Alkol güzellemesine kim 'dur' diyecek!

 yeniakit.com.tr  özel haber Bütün kötülüklerin anası” olan alkol, Din-i Mübin-i İslam’ın kesin ve net bir şekilde yasakladığı, insan sağlığını olumsuz etkileyen; dönüşü olmayan yaralara neden olan bir bela... Türkiye’de hükümet, çıkarılan kanunlar vesilesiyle, alkolle mücadele ederek içkicileri bu bataktan çıkarmaya, gençleri de uçurumun kenarından alıp bu belaya hiç bulaşmamalarını sağlamaya çalışıyor. Alkol reklamlarının yasaklanması ve özendirilmesinin engellenmesi yönünde kanunlar çıkarılmasına rağmen, denetim yetersizliği ve fazla önem gösterilmemesi içkicilerin işine geliyor; açtıkları internet siteleri, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalları sayesinde insanları zehirlemeye, insanları, dinimizin kesin bir şekilde haram kıldığı alkole yöneltmeye ve içkili ortamları güzel göstermeye çalışıyorlar. Bu işi yapanların başındaysa, geçmişte FETÖ’cü medya kuruluşlarına verdiği Türkiye muhalifi röportajlarla bilinen, Almanya’da yaptığı ve yine ülkesini şikayet ettiği konuşmalarla gündeme gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Deli” tabirini kullacak kadar alçalan Ece Temelkuran’ın olması ise ayrıca dikkati çekiyor.

İçkicilerin meyhane güzellemesi

Türkiye gibi yüzde 90’ından fazlası Müslüman olan bir ülkede, alkol kültürünü yaymak gibi küstah bir misyon üstlenen hadsiz kitle, internette kurdukları “Meyhanedeyiz Biz” isimli siteyle alkol reklamı yapıyor. Sitede meyhane kültürü övülüyor, Türkiye genelindeki meyhanelerin kampanyaları anlatılıyor, listeleniyor ve söz konusu mekanların adresleri verilerek insanlar günaha teşvik ediliyor. Sitede 2503 tane meyhanenin adresi veriliyor. 

Yazılarla beyinler yıkanıyor

Sitede yazarlık yapan 5 isim, edebi bir hava katmaya çalıştıkları yazılarında, meyhaneleri tanıtıyor, ünlü isimlerle buluşarak kafayı çekiyor, güzellemeler yaparak özellikle genç ve heyecanlı kesimin aklını çeliyor, beynini yıkıyor.

Türkiye düşmanı Ece, ünlülerle kafayı çekip propaganda yapıyor

Ece Temelkuran isimli sözde yazar, söz konusu sitede yazılar yazıyor. Temelkuran, yazılar için ünlülerle röportaj yapıyor, her röportajda misafir ettiği ünlüyle ellerine rakı bardakları alarak poz veriyor. Temelkuran’ın misafirleriyse, Gezi Parkı provokasyonu sırasında aktif rol almış ünlüler, içki düşkünlüğüyle bilinen isimler veya meyhane şarkıcıları oluyor.

Selami Şahin:

Barış Atay'ın kankası, Gezici Mert Fırat:

Ata Demirer

Temelkuran’ın Türkiye düşmanlığı

Yurt dışında yaptığı konuşmalarda, yabancı basın ve FETÖ’ye bağlı medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda, çeşitli medya organları için karaladığı yazılarda sürekli Türkiye düşmanlığı yapmasıyla meşhur olan Ece Temelkuran, düzenlenen son Women in the World Summit programına da konuşmacı olarak katılmış ve Hillary Clinton ile birlikte Türkiye karşıtlığı yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Deli” kelimesini kullanarak yeni bir skandala imza atmıştı.

Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!

Türkiye düşmanı, Kraliçe Elizabeth'e yalvardı! 'Lütfen Erdoğan'a...'

Başını Can Dündar'ın çektiği hainlere ''Türkiye'ye saldırın'' maaşı

Ece Temelkuran'dan Almanlara şikayet

Ece Temelkuran'dan yeni bir 'Gezi' kehaneti

İçkiciler yasaları çiğniyor!

Gazetelerde içki reklamı yapılması, TV’lerde alkolü özendiren yayınların yasaklanması gibi kanunların net bir şekilde bu tür faaliyetleri durdurması gerekirken, Meyhanedeyiz Biz faaliyetlerine devam ediyor. Bir propaganda aracı olarak da YouTube’u kullanan içkici site, meyhane kültürünü överken içki hakkında açık bir şey söylemekten kaçınıyor. Halbuki yayınlanan videolarda içki kültürü göğe çıkarılıyor.

24/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen 6487 sayılı kanunun 6’ncı maddesine göre; alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.

Denetim eksikliği var

Gazete ve televizyon kanallarında alkollü içkilerin reklamlarının yapılması yasaklandığı halde, erişimin çok daha kolay olduğu internet portallarında denetim yok denilecek kadar az. Özellikle genç kesimin çok daha rahat gezebildiği ve erişebildiği internette de, gazete ve televizyon kanallarındaki yasakların kesin bir şekilde uygulanması, gençleri zehirleyerek içkiciliği özendiren yayınların yasaklanması çok büyük bir önem arz ediyor!.. Türkiye’de yaşanan trafik kazaları, kadın cinayetleri, cinsel istismar gibi kamuoyunda infiale neden olan ve büyük acılar yaşatan suçların faillerinin büyük bir kısmının, bu fiilleri işlerken alkollü olduğu gerçeği gün gibi ortadayken, internette alkolün bu denli reklamının yapılabilmesi özellikle mütedeyyin kesimde ciddi tepkilere neden oluyor. Denetim eksikliğinden faydalanarak Türkiye muhaliflerinin bu denli kolay faaliyet yürütebilmesi, “Yeni Türkiye” imajını da zedeliyor.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:35
  1. meyhane
  2. meyhanedeyiz biz
  3. Ece Temelkuran
  4. FETÖ
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  • NuhNuh30 dk önce
    Alkolu helal yapan sonrada duzenli icilmesini yapsa kac yazar kafir devlet

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