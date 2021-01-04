  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında sanal sergiyle anılıyor
Aktüel

Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında sanal sergiyle anılıyor

Kanuni'nin büyük bir coğrafyaya uzanan sefer ve zaferleri, "Muhibbi" mahlasıyla yazılmış şiirleri ve 46 yıllık saltanatı "Kanuni Sultan Süleyman Devri" sanal sergisine yansıyor - Sergide, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ile ona bağlı kütüphanelerden seçilen eserler yer alıyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:31:28 -
Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında sanal sergiyle anılıyor

İSTANBUL (AA) - Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında, devrini anlatan yazma eserler eşliğinde yad ediliyor.

Kanuni'nin büyük bir coğrafyaya uzanan sefer ve zaferleri, "Muhibbi" mahlasıyla yazılmış şiirleri ve 46 yıllık saltanatı "Kanuni Sultan Süleyman Devri" sanal sergisine yansıyor.

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ile ona bağlı Köprülü, Atıf Efendi, Nuruosmaniye ve Ragıp Paşa Kütüphaneleri'nden seçilen eserler yer alıyor.

Ziyaretçiler, Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarını özetlemeyi ve devrinin sanatından örnekler sunmayı amaçlayan sergide, 46 yazma eseri görme imkanı bulacak.

Devrin tarihçileri, edebiyatçıları ve devlet adamlarının anlatımlarının bulunduğu sergiye, "www.suleymaniye.yek.gov.tr/kanunisergisi" adresinden ulaşılabilecek.

Sergide Kanuni'nin Belgrad seferi Feridun Ahmed Bey'den, Rodos fethi Şeyhülislam Kemalpaşazade'den, Zigetvar kuşatması esnasındaki vefatı ise Selaniki Mustafa Efendi'den okunabilecek.

Kanuni'nin, Şehzadelerinden Mehmed'in vefatı karşısında duyduğu hüzün, Mustafa'nın katline Taşlıcalı Yahya'nın ağıtı, Veziriazam İbrahim Paşa'yı makbullükten maktullüğe götüren süreç gibi konuların görülebileceği sergi, Kanuni'nin saltanatını kronolojik olarak anlatıyor.

Mart 2020'de hazırlıklarına başlanan fakat yeni tip koronavirüs nedeniyle açılamayan sergide, devrin eşsiz sanatkarları müzehhib Karamemi, hattat Ahmed Karahisari, "Şairler Sultanı" Baki ve diğer isimsiz ehl-i hünerin eserleri de bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu
Ekonomi

Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım..
Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı
Medya

Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah’ı Buğra Gülsoy izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Gürsoy “Dizide açığa çıkmayı bekleyen bir s..
İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor
Siyaset

İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor

Seçim döneminde Koç Holding’ten en büyük desteği gören Ekrem İmamoğlu’nun, grup bünyesindeki firmalara milyonluk ihalelerle ihya ettiği beli..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay