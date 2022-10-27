Kantinsiz okullara ‘Gezen Kantin’

Bursa’da geleceğimiz olan çocuklar ve gençlere yönelik birçok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek bir projenin daha startını verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kantinciler Odası, Bursasu ve BESAŞ arasında imzalanan protokolle, kantini olmayan toplam 136 okulda ‘Gezen Kantin Projesi’ hayata geçirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda gerekli hazırlıkları yaparken; projede kullanılacak giydirmeli kantin aracı BESAŞ tarafından temin edildi. Bursasu tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere 330 mililitrelik su temin edilirken, Bursa Kantinciler Odası da soğuk sandviç, hamburger, tost ve simit gibi kantin ürünlerini sağlıyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar uygulanacak olan proje kapsamında, Gezen Kantin her gün bir okulda hizmet verecek.

“17 bin öğrenciye kantin hizmeti”

‘Gezen Kantin Projesi’nin imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok kıymetli ve heyecan veren bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projeye pazartesi gününden itibaren start verileceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, geleceğe yatırım yapmanın en güzel yolunun çocuklar ve gençlere yönelik projeler üretmek olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yönde ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Aktaş, “Ana Kucaklarından başlayarak üniversite yıllarına kadar, hatta sonrasında istihdam ile alakalı çalışmaları hayata geçiriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarımızın tadilatını, tamiratını yapıyoruz. Hatta, yeni okullar inşa ediyoruz. Eksiklerin giderilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kantinciler Odası, Bursasu ve BESAŞ arasında imzalanan protokolle güzel bir projenin startını veriyoruz. Bursa’nın özellikle kırsal bölgelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ama kantini bulunmayan ilk ve orta dereceli okullarımız var. Büyükorhan, Harmancık, İznik, Orhaneli, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve Karacabey’de kantini olmayan toplamda 136 okulumuzda eğitim ve öğretimlerini sürdüren 17 bine yakın öğrencimize, bu proje sayesinde ücretsiz kantin ürünlerini ulaştıracağız” dedi.





Proje kapsamında Gezen Kantinin her gün bir okulda hizmet vereceğini anlatan Başkan Aktaş, “Çok hayırlı ve faydalı bir proje olacağına inanıyorum. Merkezde çocuğun kantinden bir şey alması çok sıradan olabilir ama özellikle kırsal bölgelerimizde yavrularımıza böyle bir hizmet vermek, onlara nezih ortamda ikramda bulunmak çok değerli ve kıymetlidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Projemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.





İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Milli Eğitim Bakanlığı’nın son dönemde fırsat eşitliği politikası ve köy yaşam merkezleri programlarının bulunduğunu hatırlattı. ‘Gezen Kantin Projesi’yle kırsal bölgedeki öğrencilere fırsat eşitliğinin sunulmuş olduğunu söyleyen Gür, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bu ürünlere ulaşarak kendilerini iyi hissetmelerinin sağlandığını belirtti. Projeye desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Bursa Kantinciler Odası’na teşekkür eden Gür, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.





Bursa Kantinciler Odası Başkanı Özgün Güneş, Bursa’nın her zaman olduğu gibi bir kez daha Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiğini ifade etti. Projeye destek olan Büyükşehir Belediyesi’ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür eden Güneş, projenin hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kantinciler Odası, Bursasu ve BESAŞ arasındaki protokole imzalar atıldı.