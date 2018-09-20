Kantinci amca mesaisine zamla başladı

Buğra Kardan Gıda ürünlerinin fiyatlarının artışı okul kantinlerinde de kendini hissettiriyor. Velilerden tepki toplayan bu artışlara kuru bahane ederek stokçuluk yapan ve ürün bedellerini şişiren tedarikçi firmaların neden olduğu belirtiliyor.

YÜZDE 30 FİYAT ARTIŞI

Durumdan şikâyetçi olan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Osmanoğlu, firmaların sattıkları ürüne yüzde 30 zam yaptığını ifade etti. Zam oranlarının yüksekliğinden dert yanan Osmanoğlu, 2017’de 6 lira olan 330 mililitrelik pet şişe su kolisinin bu sene 12 ila 15 liradan satıldığına işaret etti.

ANLAŞMAYA VARILAMADI

Toptancı ve ara toptancı firmalar ile anlaşamadıklarını anlatan Osmanoğlu, şöyle devam etti: “Firmalara ‘Suları bu fiyattan satamayız, çocuklar bunu içemezler. Bir fiyat çalışması yapın getirin’ dedik. Bir koli su için minimum 10,5 lira teklif edildi. B kalite dediklerimiz fiyatları 13,50 liraya indirdiler. Halen indirmeye çalışıyoruz ama netice alamadık. Çünkü hammaddeye zam geleceğini iddia ediyorlar. O nedenle üretim yapmaya yanaşmıyorlar.”

GRAMAJLARI DA KONTROL EDİLSİN

Tedarikçilerin ürünleri fiyatları arttırmasına veliler de veryansın ediyor. Bu anlamda çok sayıda mail aldığını kaydeden Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, toptancılar ve ara toptancıların denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Koçal, ürünlerin hem fiyatlarının hem de gramajlarının kontrol edilmesi talebinde bulundu. Gerek kontrollerin gerek yaptırımların vurgunları önleyeceğini dile getiren Koçal, ayrıca “Veliler bir araya gelerek, kooperatifleşerek kantinleri yönetebilir. Bu kantinler minimum kâr marjı ile faaliyet yürütebilir” önerisini sundu.

YERLİ ÜRÜN TEŞVİK EDİLMELİ

Art niyetli tedarikçilerin tüketicilere ve perakendecilere darbe vurduğuna dikkat çeken Koçal, ekonomi yönetimine “Bu nedenle denetimlere önem verilmeli, doların ürünlerin fiyatlarını arttırmaması adına tedbir alınmalı. En mühimi ithal değil, yerli ürün alımı teşvik edilmeli” çağrılarını yaptı.

ÇOCUKLARIMIZA YASAKLI GIDA SATILIYOR!

Bu arada; okul kantinlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin onayı ile satışı yapılamayacak ürünlerin neler olduğu bilindiği bazı okullarda buna uyulmadığı iddia ediliyor. Duyarlı veliler ise çocuklarının beslenmelerine dair Millî Eğitim Bakanlığı imzasıyla yayınlanan genelgelere uymayanlar hakkında ceza yazılmasını istiyor. Kantinlerde satılamayacak ürünler listesinde enerji, gazlı, aromalı, kolalı, aromalı doğal mineralli içecekler; aromalı şurup, içecek tozu ve su, meyveli içecek ve tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri ve suları, meyve suyu konsantresi; kızartmalar, cipsler, çerezler; çikolatalar, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri; guarana, guarana özü, eklenmiş kafein içeren ürünler; kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donuk, parfe, mozaik pasta, muffin cupcake vb); hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcılı yiyecek ve içecekler; krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması; çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç) yer alıyor.